Paladyum Fiyatları Artan Talep Etkisiyle Rekor Düzeye Yükseldi
28 dakika önce
– Paladyum fiyatları, otomotiv sektöründe katalizör üretiminde kullanılan metale talebin artmasıyla gün içinde yüzde 5.0 üzerinde artarak 1,439 dolara kadar yükseldi.
– Paladyum fiyatları, otomotiv sektöründe katalizör üretiminde kullanılan metale talebin artmasıyla gün içinde yüzde 5.0 üzerinde artarak 1,439 dolara kadar yükseldi.
Paladyum fiyatları, son altı aiçinde yüzde 50 üzerinde artarak, 16 yıl sonra ilk kez altın fiyatının üzerine çıkmıştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:43 Kaynak: DHA
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