Son Dakika Haberleri: Paladyum Fiyatları Tüm Zamanların En Yüksek Düzeyine Yükseldi

Paladyum Fiyatları Tüm Zamanların En Yüksek Düzeyine Yükseldi

41 dakika önce

– Paladyum fiyatları, tedarik endişeleriyle, tüm zamanların en yüksek düzeyine yükselirken, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri etkisiyle altın ve gümüş fiyatları düştü.

Paladyum Fiyatları Tüm Zamanların En Yüksek Düzeyine Yükseldi, System.String[]
– Paladyum fiyatları, tedarik endişeleriyle, tüm zamanların en yüksek düzeyine yükselirken, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri etkisiyle altın ve gümüş fiyatları düştü.

Paladyum fiyatları yüzde 1.28 artışla 1,499.67 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. (Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:34 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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