Son Dakika Haberleri: Paladyum Otomotiv Sektörü Talebiyle Yılı Kazanımla Tamamladı

Paladyum Otomotiv Sektörü Talebiyle Yılı Kazanımla Tamamladı

1 saat önce

Metal fiyatları günü karışık sürdürürken, otomotiv sektörünün paladyum talebinin arzın üzerine tırmanmasıyla, paladyum yılı kazanımla tamamlayan tek metal oldu.

Paladyum Otomotiv Sektörü Talebiyle Yılı Kazanımla Tamamladı, System.String[]
Metal fiyatları günü karışık sürdürürken, otomotiv sektörünün paladyum talebinin arzın üzerine tırmanmasıyla, paladyum yılı kazanımla tamamlayan tek metal oldu.

Otomotiv sektöründe, benzinle çalışan motorların katalitik dönüştürücülerinde kullanılan paladyum, günlük yüzde 2.39, aylık yüzde 7.26, üç aylık yüzde 20.05 ve altı aylık yüzde 33.67 artışla 1.265 doları aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine tırmandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

Ekonomi
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