Paladyum Otomotiv Sektörü Talebiyle Yılı Kazanımla Tamamladı

Metal fiyatları günü karışık sürdürürken, otomotiv sektörünün paladyum talebinin arzın üzerine tırmanmasıyla, paladyum yılı kazanımla tamamlayan tek metal oldu.

Metal fiyatları günü karışık sürdürürken, otomotiv sektörünün paladyum talebinin arzın üzerine tırmanmasıyla, paladyum yılı kazanımla tamamlayan tek metal oldu.



Otomotiv sektöründe, benzinle çalışan motorların katalitik dönüştürücülerinde kullanılan paladyum, günlük yüzde 2.39, aylık yüzde 7.26, üç aylık yüzde 20.05 ve altı aylık yüzde 33.67 artışla 1.265 doları aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine tırmandı. - İstanbul

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