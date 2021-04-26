Paladyum yeni rekor düzeye yükseldi - Son Dakika

Paladyum yeni rekor düzeye yükseldi

26.04.2021 18:15
Paladyum yeni rekor düzeye yükseldi, System.String[]

Otomotiv endüstrisinde katalitik konvertörlerde ve elektrikli araçlarda kullanılan değerli metal paladyum 2,948.25 dolar ile yeni rekor düzeyine tırmandı.

Otomotiv endüstrisinde katalitik konvertörlerde ve elektrikli araçlarda kullanılan değerli metal paladyum 2,948.25 dolar ile yeni rekor düzeyine tırmandı.

Daha sonra 2,910 doların üzerinde tutunan Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılıyor.

Dünyanın üçüncü ve dördüncü büyük ithalatçıları olan Hindistan ve Japonya'daki Covid-19 vakalarındaki artışın Asya'daki yakıt talebini azaltabileceği endişeleriyle gerileyen petrol fiyatları ve doların başlıca para birimleri karşısında zayıflamasıyla erken saatlerde yükselen altın fiyatları da kapanışta yatay işlem gördü.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.86 düşüşle 64.85 dolar,Batı Teksas yüzde 0.69 düşüşle 61.59 dolar,altın yüzde 0.05 artışla 1,777.53 dolar,gümüş yüzde 0.54 artışla 26.15 dolar,bakır yüzde 1.67 artışla 9.551.50 dolar,platin yüzde 0.30 artışla 1,234.28 dolar,paladyum yüzde 1.97 artışla 2,910.33 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 475 liraya, çeyrek altın 781 liraya, Cumhuriyet altını da 3,110 liraya geriledi.ALB Forex uzmanlarının hazırladığı tarımsal emtia bülteninde, "Tarım emtiasında yükseliş, son günlerde arz endişeleri ile hızlandı" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Çarşamba günü, eski mahsul arzının azalması ve hava koşullarının 2021 hasadı beklentilerini tehdit etmesi nedeniyle son yılların en yüksek seviyelerine yükseldi."Gıda enflasyonu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimden olumsuz etkilenebilir. Rusya son olarak Karadeniz'den Azak Denizine tek geçiş olan Kerç Boğazını askeri gemilere kapattı. Bu yasağın ticari gemilere de uygulanması durumunda ihracatın da sekteye uğrayacağı belirtiliyor."Avrupa Birliği ve Brezilya'da azalan mahsul beklentileri karşısında uzun pozisyonlara fonlar eklenince, ham şeker vadeli işlemleri Salı günü keskin bir artışla yedi haftanın en yüksek seviyesine yükseldi."RAGT ve Bayer, Avrupa pazarları için son teknoloji hibrit buğday çeşitleri geliştirmek için özel bir işbirliğini duyurdu. İki firma, Avrupa'nın önde gelen yumuşak buğday genetiğini en son ıslah metodolojilerine erişimle birleştirerek güçlerini bir araya getirecek."Şeker fiyatı yükselen kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor. 16.80 seviyelerine kadar sarkan fiyat gün içinde toparlandı. Fiyat yükseliş hareketine devam ettiği takdirde 17.05 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 16.80 seviyesi yeniden destek olarak çalışabilir. MACD ve RSI güçlü görünüm sergiliyor."Pamukta, yükselen trend üzerinde yukarı yönlü hareket devam ediyor.  Güçlü alımların ardından 88.50 seviyesini test eden pamukta, bu bölgenin aşılması durumunda 90.00/91.40 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası satış baskısı oluşması durumunda ise 87.25/85.60 destek seviyeleri takip edilebilir."Kakao fiyatı düşen kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor. 2416 seviyelerine doğru geri çekilmesinin ardından son bir haftadır yükselen fiyat, yön tayin etmeye çalışıyor. Yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 2481 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda, 2416 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

"Kahvede yükseliş ivmesi güç kazandı. 140.40 ana direnç bölgesinin test edilmesinin ardından hafif geri çekilmenin yaşandığı kahvede satışların hız kazanması durumunda 135.50 destek seviyesi takip edilebilir. 135.50 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece 140.40 direnci izlenebilir. 140.40 ana direnç bölgesinin aşılması durumunda 150.00 seviyesine doğru alımlar hız kazanabilir."


Japonya, Metal, dolar, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Paladyum yeni rekor düzeye yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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