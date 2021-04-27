Paladyumda yeni rekor 2,965.85 dolar

Küresel düzeyde otomotiv üretimindeki artışların etkisiyle, katalitik konvertörlerde ve elektrikli araçlarda kullanılan değerli metal paladyum 2,965.85 dolar ile yeni rekor düzeyine tırmandıktan sonra 2,950 dolar düzeyine döndü.

Paladyum katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılıyor.

Talep kaygılarıyla geriledikten sonra toparlanan petrol fiyatları ve doların başlıca para birimleri karşısında zayıflamasıyla yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) Çarşamba günü düzenlenecek aylık teknik toplantısında talep gelişmelerine ilişkin konunun ele alınması bekleniyor. Analistlere göre, OPEC+ toplantısından yeni bir karar beklenmiyor; ancak, son dönemde pandemideki gelişmeler, petrolüKüresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.31 artışla 65.37 dolar,Batı Teksas yüzde 0.44 artışla 62.31 dolar,altın yüzde 0.09 düşüşle 1,770.70 dolar,gümüş yüzde 0.66 artışla 26.39 dolar,bakır yüzde 2.37 artışla 9.776.00 dolar,platin yüzde 0.59 artışla 1,254.71 dolar,paladyum yüzde 1.11 artışla 2,952.39 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 474 lira, çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını da 3,113 liradan satıldı.ALB Forex uzmanlarının hazırladığı günlük tarımsal emtia bülteninde, Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, geçen Temmuz'de başlayan 2020/21 sezonunda Avrupa Birliği soya fasulyesi ithalatının 25 Nisan'a kadar 11.94 milyon tona ulaştığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Soya fasulyesi, buğday ve mısır fiyatları olumsuz hava koşulları ve Çin'in tüketiminin yükselişi tetiklemesiyle 8 yılın zirvesine çıktı."Tarım emtiasında yükseliş, son günlerde arz endişeleri ile hızlandı. Bloomberg Tarım Endeksi, Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak neredeyse 9 yılın zirvesini gördü."Gıda enflasyonu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimden olumsuz etkilenebilir. Rusya son olarak Karadeniz'den Azak Denizine tek geçiş olan Kerç Boğazını askeri gemilere kapattı. Bu yasağın ticari gemilere de uygulanması durumunda ihracatın da sekteye uğrayacağı belirtiliyor."RAGT ve Bayer, Avrupa pazarları için son teknoloji hibrit buğday çeşitleri geliştirmek için özel bir işbirliğini duyurdu. İki firma, Avrupa'nın önde gelen yumuşak buğday genetiğini en son ıslah metodolojilerine erişimle birleştirerek güçlerini bir araya getirecek."Soya fiyatı yükseliş hareketine devam ediyor. Yükselen kanal görüntüsü oluşturan fiyat yükseliş hareketine devam ettiği takdirde pivot hesaplamalarına göre 1592.95 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda, 1559.50 seviyesi destek olarak izlenebilir. RSI aşırı alım bölgesindeki hareketini sürdürüyor."Mısır fiyatı güçlü yükseliş hareketini sürdürüyor. Yükselen trend üzerinde hareket eden fiyat yükselişini sürdürdüğü takdirde pivot hesaplamalarına göre 748.85 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. Kar realizasyonu gerçekleşmesi durumunda ise 680.85 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. MACD güçlü görünüm sergiliyor."Pamukta, yükselen trend üzerinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Güçlü alımların ardından 90.00 seviyesini test eden pamukta, bu bölgenin aşılması durumunda 91.40/92.70 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası satış baskı oluşması durumunda ise 88.50/87.25 destek seviyeleri takip edilebilir."Kahvede, 140.40 ana direnç bölgesini aşılması ile alımlar hız kazandı. 145.65 seviyesini test eden kahvede, alımların devam etmesi durumunda Fibo(161.8)'lik bölgeye denk gelen 152.00 seviyesine doğru yükseliş ivmesi devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 142.75 ara destek seviyesi olarak takip edilebilir."