Palalı örümcek adam 5.kattan aşağıya böyle indi - Son Dakika

- Palalı örümcek adam 5.kattan aşağıya böyle indi...

Palayla siteye girdi, 5.kattan aşağıya balkonlardan indi

Palalı örümcek adam düz duvardan indi

BURSA - Bursa'da bir sitenin bahçesine elindeki döner bıçağıyla giren bir kişi, çıktığı 5.kattan balkon demirlerine tutunarak aşağıya indi. Örümcek adamı andıran o anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ö.K., elindeki pala tabir edilen döner bıçağıyla sitenin otomobil giriş kapısının üzerinden atlayarak içeriye girdi. O esnada site bahçesinde sohbet eden 3 kişi ise şoka uğradı.

Şüpheli şahıs, husumetli olduğu kişinin oturduğu bloğa yürüdü. Bir süre site içinde bağırıp çağıran şüpheli, daha sonra açık bulunan bloklardan birine girdi. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsı sakinleştirmek istedi, ancak başarılı olamadı.

İddiaya göre ağabeyinin oturduğu daireye giren Ö.K., bir süre burada tartıştıktan sonra balkona çıktı. Balkondan çevredekilere hakaret eden şüpheli daha sonra su borularına ve balkon demirlerine tutunarak 5. kattan aşağıya indi. Görenlerin hayretle izlediği Ö.K., polis ekiplerinin ikna etmesinin ardından karakola götürüldü. Şüpheli Ö.K.'nın birçok kez aynı sitede sorun çıkardığı öğrenildi. Şüphelinin 5. kattan aşağıya indiği o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.