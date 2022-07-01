"Palalı Sabri"nin elebaşı olduğu öne sürülen fuhuş çetesi hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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"Palalı Sabri"nin elebaşı olduğu öne sürülen fuhuş çetesi hakkında iddianame hazırlandı

01.07.2022 12:50
"Palalı Sabri"nin elebaşı olduğu öne sürülen fuhuş çetesi hakkında iddianame hazırlandı

Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle 2017 yılında 3 yıl hapse mahkum edilen firari Sabri Çelebi'nin elebaşı olduğu öne sürülen fuhuş çetesi hakkında iddianame düzenlendi.

Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle 2017 yılında 3 yıl hapse mahkum edilen firari Sabri Çelebi'nin elebaşı olduğu öne sürülen fuhuş çetesi hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 39 sayfalık iddianamede yabancı uyruklu 8 kadın "mağdur" sıfatıyla, aralarında firari Çelebi'nin de bulunduğu 2'si firari, 4'ü tutuklu 10 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, "Palalı Sabri" lakaplı şüpheli Sabri Çelebi'nin kurduğu ve elebaşılığını yaptığı suç örgütünün çoğunluğu Faslı, yurt dışından Türkiye'ye iş bulmak amacıyla ya da turist olarak gelen yabancı uyruklu kadınları örgüte ait gece kulüplerinde garson olarak çalışacakları vaadiyle işe başlattıkları belirtildi.

Mağdur kadınları pasaportlarını alarak örgüte ait yerleşkelerde zorla alıkoyan ve özel araçlarla gece kulüplerine götüren zanlıların, kadınlara zorla konsomatrislik yaptırdıkları aktarılan iddianamede, şüphelilerin bu kadınları para karşılığında fuhşa zorladıkları kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin, karşı çıkanlara darbedip tehditte bulundukları belirtilerek, örgüte ait pansiyonlarda alıkonulan, pasaport ve telefon gibi iletişim imkanları ellerinden alınan mağdur kadınların örgüt tarafından esaret altında tutuldukları ifade edildi.

İddianame "suç örgütü yerleşkesi" vurgusu

Suç örgütüne ait iki gece kulübü, pansiyonlar, kuaför salonları ve marketlerin aynı mevkide bunduğu bilgisine yer verilen iddianamede suç örgütünün bir nevi yerleşke edindiği, tüm noktaların birbirine yakın olması ve özel araç kullanılması nedeniyle polis baskınlarından korundukları ifade edildi.

İddianamede, örgütün deşifre olmaması için üyelerin örgüte ait gece kulüplerinde ve yerleşkede bir araya geldikleri, telefon görüşmelerinde dikkatli davrandıkları, kendi aralarında anlayabilecekleri tabirler kullandıkları ve takibi mümkün olmayan internet tabanlı uygulamalar kullandıkları belirtildi.

Örgüt üyeleri ve faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda şüphelilerin eylemlerinin bir defaya mahsus olmayıp bahse konu suçların birçok kez gerçekleştirildiği aktarılan iddianamede, zanlı Sabri Çelebi'nin elebaşılığındaki "insan ticareti organizasyonu" üyelerinin, çıkar sağlamak amacıyla potansiyel olarak sürekli suç işleyebilme yeteneğine sahip kişilerden oluştuğu ve bu şekilde sürekli şekilde suç işleyebilmekte uzmanlaştıkları bildirildi.

İddianamede, şüpheliler Sabri, Mehmet Emin ve Müslüm Çelebi'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından 104'er yıldan 248'er yıla kadar hapsi istendi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından 102'şer yıldan 244'er yıla kadar hapis cezası talep edildi, bir zanlının ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, Murat S, Sedat D. ile açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen bazı polis memurları hakkında takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

Daha önce 3 yıl ceza verilmişti

Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

Sanık Sabri Çelebi, 11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

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Kaynak: AA

Sabri Çelebi, Türkiye, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Palalı Sabri'nin elebaşı olduğu öne sürülen fuhuş çetesi hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

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