Son Dakika Haberleri: Palamudun tane fiyatı 40 liraya yükseldi
Son Dakika Güncel Palamudun tane fiyatı 40 liraya yükseldi

Palamudun tane fiyatı 40 liraya yükseldi

7 saat önce

Sinop'ta avlanan az miktardaki palamut, tanesi 40 liradan satışa çıkarıldı.

Palamudun tane fiyatı 40 liraya yükseldi, System.String[]

Sinop'ta avlanan az miktardaki palamut, tanesi 40 liradan satışa çıkarıldı.

Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana balıkçılar Karadeniz'de istedikleri palamudu bulamazken, az miktarda avlanan balığın fiyatı da her geçen gün artıyor.

Hamsi bolluğunun yaşandığı Sinop açıklarında avlanan palamutlar, kentteki tezgahlarda tanesi 40 liradan alıcı buluyor.

Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut avcılığı yönünden çok kısır bir sezon geçirdiklerini söyledi.


Palamut azlığının fiyatlara da yansıdığını anlatan Tuncer, "Kasa kasa yerine tane tene avlanan palamut bu sezon çok değerli oldu. O nedenle fiyatların tavan yapması doğal. Çünkü yok denecek seviyede bir palamut avcılığı var. İlerleyen süreçte fiyatlar daha da artabilir." diye konuştu.

Tuncer, "Şu an en ucuz balık hamsi. Kilogramı 5 liradan başlayan fiyatlardan satılıyor. Yine istavrit 10 liradan satılıyor. Vatandaşlarımız daha çok bu balıkları tüketsin." dedi.

Karadeniz, Eylül, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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