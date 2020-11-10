Bu yıl palamut cep yakıyor - Son Dakika

Bu yıl palamut cep yakıyor

10.11.2020 12:13

- Bu yıl palamut cep yakıyor -" Palamutun çiftini 100 liraya alıyoruz.

- Bu yıl palamut cep yakıyor

-" Palamutun çiftini 100 liraya alıyoruz. Şuanda palamut yok. Çok nadir palamut çıkıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de palamut fiyatlarının yükselmesi vatandaşı başka balık türlerini almaya yönlendirdi.

Balık sezonunun açılmasının ardından bu yıl balıkçıların ümitle beklediği palamutta yeterince ürün alınamadı. Balık sezonun açılmasının ardından kilogram fiyatı 15 liraya kadar düşen palamut son bir haftada fiyatını 3'e katladı. Fiyatı artan palamut vatandaşlar tarafından da ilgi görmemeye başladı. Vatandaşlar tezgahlarda bulunan fiyatı uygun balıklara yönelirken, satıcılar günde 5 kasa ancak sattıklarını ifade ediyor.

"Palamut bitti"

Eskişehir'de uzun yıllardır balık işletmecisi olarak bulunan Selahattin Arslanbenzer, palamut satışlarının son durumunu anlattı. Arslanbenzer, "Palamut 3-4 senede bir çıkar. Bu sene de palamut yılıydı. Ancak genelde palamut 29 Ekim'den sonra çekilir. Bu nedenle palamut şuanda bitti. Çok az miktarda palamut çıkıyor. Mesela biz palamutun kasasını 100 liraya alıyorduk. İçinden 12 tane çıkıyordu. Şimdi palamutun çiftini 100 liraya alıyoruz. Şuanda palamut yok. Çok nadir palamut çıkıyor" şeklinde konuştu.

"15 liraydı, şimdi 50 lira oldu"

Palamut balığın bu yıl çabuk kesildiğini ifade eden Arslanbenzer, "Palamut vardı. Çok çabuk kesildi. Palamut denizlerden akın ederken, palamuttu ürküttüler. Palamut yurtdışına doğru gitti. Normalde bir 15-20 gün daha sürerdi. Kayıklar sıkıştırınca palamut geri döndü. Palamutun tanesi şuanda 1 kilo kadar geliyor. Tanesini 50 liradan satıyoruz. Önceden bu palamutun tanesini 15 liraya satıyorduk. Palamut çoktu. Denizden balık az çıktığı zaman pahalı, çok çıktığı zaman ucuz oluyor. Şuan balık çekildiği için 15 liralık palamudu 50 liraya çekmek zorundayız. Çünkü bizde yüksek fiyata alıyoruz. Geçen ay günde 300 kasa balık satıyorduk. Şimdi günde 5 kasa balık satıyoruz. 300 kasadan 5 kasaya düştü" diye anlattı.

"Soran çok, alan yok"

Fiyatlarda yaşanan yükseliş nedeniyle vatandaşlarda artık palamudu alamıyor. Almaya gelen vatandaşlar ise, fiyatı görünce geri döndüğü belirtiliyor. Bu konuda konuşan Selahattin Arslanbenzer, "Vatandaşlar palamudu çok soruyorlar. Hemen hemen her müşterimiz palamut soruyor. Telefonla veya gelerek palamutun fiyatını soruyorlar. 50 lira dediğimiz zaman 'biz 15 liraya alıyorduk' diyorlar. Soran çok ama alan az" diye belirtti.

Önümüzdeki yıl da palamudun pek çıkacağı umut etmeyen Arslanbenzer, "Palamut her sene çıkan bir balık değil. 3-4 senede bir çıkar. İnşallah, seneye de çıkar palamut, ama öyle bir ümidimiz yok" dedi.

"100 kasa gelirdi, şimdi 2-3 kasa geliyor"

Başka bir balıkçı olan Muharrem Şahin de, bu yıl palamudun sezonu kesildiği belirterek, artık kasa kasa palamut gelmek yerine 2-3 kasa geldiği belirtti.

Şahin, "Palamudumuz bitti. Mevsimi başladıktan sonra aşağı yukarı 1 veya 1 buçuk ay sürdü. Şuan palamudumuz kesildi. 10-15 liraya satılan palamutun tanesi 50 liraya çıktı. 50 lira olan palamudumuzun tanesi 1 kilo geliyor. Bu ayda çinekop başlayacak. İnşallah yakın günlerde çinekopun akınını bekliyoruz. Bundan 1 buçuk ay önce 50-100 kasa palamut geliyordu. Şuan 2-3 kasa palamut geliyor. Pahalı olduğu için satılmıyor, mecburen az getiriyoruz" diye dile getirdi.

"Bu sene gerçekten bolluk yaşandı"

Daha önce tahmin edildiği gibi bu yıl gerçekten palamudun bolluğu yaşandığı, satıcılar da memnun edici olduğu dile getirildi. Balıkçı Şahin, "Dönemin başında 'palamut bol olacak' dediler. Doğru yaklaşık 1 buçuk ay palamut bolluğu oldu. Ama 1 buçuk aydan sonra palamutun bolluğu kesildi. Şimdi vatandaş palamut soruyor ama pahalı olduğu için ve çoğu insanın bütçesine uymadığı için almıyor" diyerek sözlerine nokta koydu.

Bu yıl palamut cep yakıyor
Bu yıl palamut cep yakıyor
Bu yıl palamut cep yakıyor
Bu yıl palamut cep yakıyor
Bu yıl palamut cep yakıyor
Bu yıl palamut cep yakıyor
Bu yıl palamut cep yakıyor
Bu yıl palamut cep yakıyor

29 Ekim, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu yıl palamut cep yakıyor - Son Dakika Ekonomi


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