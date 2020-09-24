Palamut bereketi yüz güldürüyor - Son Dakika

Palamut bereketi yüz güldürüyor

Av yasağının 1 Eylül tarihinde kalkmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzü gülmeye devam ediyor.

Palamut bereketi yüz güldürüyor, System.String[]

Av yasağının 1 Eylül tarihinde kalkmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzü gülmeye devam ediyor. Palamut bolluğu balıkçılar gibi vatandaşların da yüzünü güldürüyor. Bartın'daki balıkçı tezgahlarında palamutlar iriliğine göre tanesi 10, 7,5 ve 5 TL'den satışa sunuluyor.

Tekneleriyle av için çıktıkları Karadeniz'den kasalar dolusu palamutla limanlara dönen balıkçılar, bereketli geçen sezondan oldukça memnun. Özellikle palamutta yaşanan bolluk balıkçılar için ciddi bir gelir kaynağı olurken, denizlerdeki bereket tezgahlardaki fiyatlara da olumlu yansıyor. Fiyatlar düştükçe vatandaşların balığa olan ilgisi artıyor.

VATANDAŞ PALAMUTA DOYACAK

Palamut bolluğu balıkçılar gibi vatandaşların da yüzünü güldürürken, Bartın'daki balıkçı tezgahlarında palamutlar iriliğine göre tanesi 10, 7,5 ve 5 TL'den satışa sunuluyor.

Balıkçılar bu sezon herkesin palamuta doyacağını söylerken, vatandaşlar en az dörder beşer tane palamut alarak evlerinin yolunu tutuyor.

"ÇOK OLURSA FİYATLAR UYGUN OLUYOR"

Denizlerdeki palamut bolluğunun fiyatlara da olumlu yansıdığını balıkçı Hüseyin Arslan, "Balık ne kadar çok olursa fiyatlar da o kadar uygun oluyor. Bu sezon palamut bol. Palamutlar boy boy fiyatlandırılıyor. En büyükleri 10 TL, orta boyları 7,5 TL, daha küçük boylar ise 5 TL'den satışa sunuluyor. Tabi fiyatlardaki durum balığın bolluğuna, avın bereketine göre değişebiliyor. Şu an için satan da alan da memnun diyebiliriz. Fiyat uygun olunca vatandaşlar palamutu dörder beşer tane alıyor. Kısacası balığın bol olması bizim gibi geçimini balıkçılıkla sağlayanlar gibi evine dilediğince balık alabilen vatandaşlarında yüzünü güldürüyor" dedi.

Bülent Bostancı - İHA

Türk Lirası, Karadeniz, Bartın, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palamut bereketi yüz güldürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaralayan adam kayıplara karıştı Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem Maske denetiminde polisleri tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı
İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı         
17:36
Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti         
17:09
Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı         
16:41
Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anneye müebbet hapis cezası Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anneye müebbet hapis cezası         
16:19
Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:12
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 18:08:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Palamut bereketi yüz güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei