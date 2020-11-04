Palamut bitti, umut hamside - Son Dakika

Palamut bitti, umut hamside

04.11.2020 08:09
Palamut bitti, umut hamside, System.String[]

KARADENİZ'de son günlerde palamut avında gözle görülür bir azalma yaşanırken, Zonguldak'ta balıkçılar hamsi avına yöneldi.

KARADENİZ'de son günlerde palamut avında gözle görülür bir azalma yaşanırken, Zonguldak'ta balıkçılar hamsi avına yöneldi.

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca, tezgahlarda fiyatlar değişti. Eylül ve ekim ayı sonlarına kadar yaşanan palamut bolluğunda da azalma yaşandı. Balıkçılar, palamut avıyla başlayan denizdeki bereketin hamsiyle devam etmesini bekliyor. Merkez balıkhanesinde balıkçı Kemal Özçep, havaların soğumasıyla birlikte hamsinin daha da bollaşacağını söyledi. Av sezonuna güzel başladıklarını ifade eden Özçep, "Palamut zamanla kendini kaybetmeye başladı. Havalar soğudukça hamsi bol olacaktır diye düşünüyoruz. Hamsinin peşine ise çinekop, istavrit ve mezgit olur" dedi.

DENİZ SOĞUMADIĞI İÇİN BALIK TOPLANMIYOR

Balıkçı Oktay Ertürk hamsinin kilosunu 25 liradan satışa sunduklarını ifade ederek, "Şu anda denizin soğumasını bekliyoruz. Deniz soğumadığı için balık toplanamıyor. Havalar soğuduğu andan itibaren hamsi sezonu açılır. Hamsiyi ise fiyatı 25 TL'den satışa sunuyoruz. Ancak hava soğuduğunda hamsi bolluğu yaşandığı gibi fiyatlarda da düşme yaşanır" diye konuştu.


- Zonguldak
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside
Palamut bitti, umut hamside

Zonguldak, Eylül, Balık, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palamut bitti, umut hamside - Son Dakika


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