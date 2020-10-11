Palamut fiyatları tavan yaptı - Son Dakika

Palamut fiyatları tavan yaptı

11.10.2020 14:16
Palamut fiyatları tavan yaptı, System.String[]

Ordu'da, denizlerdeki fırtına nedeniyle güçlükle ve az miktarda avlanan palamut balığının kilogram fiyatı 10 liradan, 22 liraya kadar yükseldi.

Ordu'da, denizlerdeki fırtına nedeniyle güçlükle ve az miktarda avlanan palamut balığının kilogram fiyatı 10 liradan, 22 liraya kadar yükseldi.

1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu sürerken, denizlerde görülen fırtına fiyatları olumsuz etkiledi. Bu yıl bol miktarda avlanan palamut balığı fazla talep görürken, Karadeniz'de görülen fırtına avlanmayı zorlaştırdı. Fazla talep gören palamut, az miktarda avlandığı için, geçtiğimiz günlerde kilogramı 10 lira bandına denk gelecek şekilde satılırken, bugün ise 22 liradan alıcı buluyor. Geçtiğimiz günlerde küçük boy palamut 5 liradan alıcı bulurken, şimdi ise 10 liradan tezgahlardaki yerini alıyor.

"Palamut balığının 8 liradan insanlara ulaşması lazım"

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Şeref Acartürk, "Tezgahlarda şu an durum çok iyi değil. Deniz fırtınasından dolayı avlanma az oluyor, dışarıdan da talep fazla. Buna bağlı olarak fiyatlar da tavan yaptı. Bugün palamut balığı tanesi 15-17 buçuk lira. Bu da bizim istediğimiz fiyatlar değil, biz 10 lira civarında olmasını istiyoruz. Palamut balığının kilogramının 8 liradan tüketiciye ulaşması lazım ancak şu anda 22 liraya kadar yükseldi. İlerleyen günlerde üretim yüzde 100 artacaktır, buna bağlı olarak da fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşecektir. Şu anda mezgit akını var, insanların da talepleri oldukça fazla" dedi.

"Hamsi sürpriz yaptı"

Sezon başından bu yana ilk kez tezgahlarda hamsi bulundurduklarını ifade den Acartürk, "Hamsi bugün ilk defa geldi, umarım devam etmez ve avcılığı bu ayda başlamaz, bu bir sürprizdi. Kasım ayında hamsi avı başlarsa, palamut ve lüfer sezonunu bitirmiş olur ve hamsi devam eder. Hamsi şu an çıkmaya başlarsa, üreticiler palamut ve lüferi bırakıp hamsiye yönelirler. Bu da üreticilerin menfaatini olumsuz etkiler" dedi.

Öte yandan, tezgahlarda çinakop 40, sarı kanat 60, barbun 30, çinakop 40, istavrit 25, hamsi 30, çipura 40, somon 35 ve levrek 45 liradan satışa sunuluyor. - ORDU

Palamut fiyatları tavan yaptı
Palamut fiyatları tavan yaptı
Palamut fiyatları tavan yaptı
Palamut fiyatları tavan yaptı
Palamut fiyatları tavan yaptı
Palamut fiyatları tavan yaptı

Karadeniz, Fırtına, Eylül, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palamut fiyatları tavan yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a resti çekti: Devam ederlerse vuracağız Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş
Eylül ayında savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat Azerbaycan'a yapıldı Eylül ayında savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat Azerbaycan'a yapıldı         
13:23
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi         
09:54
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta         
09:20
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 14:27:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Palamut fiyatları tavan yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei