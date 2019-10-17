Son Dakika Haberleri: Palamut tezgahlarda "seyirlik" oldu
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Palamut tezgahlarda "seyirlik" oldu

2 saat önce

Sinop'ta az miktarda avlanan ve tanesi 25 liradan satılan palamut, tezgahlarda adeta "seyirlik" oldu.

Palamut tezgahlarda

Sinop'ta az miktarda avlanan ve tanesi 25 liradan satılan palamut, tezgahlarda adeta "seyirlik" oldu.

Merkez Abalı Balıkçı Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, 1 Eylül'de balık sezonunun açılmasıyla balıkçılar ve balık satıcılarının umudunu palamuda bağladığını ancak hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Hava şartları ve deniz suyu sıcaklığına bağlı nedenlerle palamudun az olduğuna dikkati çeken Tuncer, "Bu sezon trol teknelerimiz, kıyı balıkçılarımız az miktarda da olsa 2-3 kasa palamut ancak tutabiliyor. Haliyle de palamut pahalı." dedi.

Tuncer, geçen yıl palamudun kilogramının 3 ila 5 lira arasında olduğunu anımsatarak, "Bu sezon 500-600 gram arasındaki palamudun tanesi 25 liradan satılıyor. Tezgahlarımızda palamut yok denecek kadar az, olanı da zaten seyirlik oluyor. Bu sezon erken çıkması ve kilosunun 5 liraya kadar düşmesiyle vatandaşlar hamsiyi tercih ediyor. Gönül isterdi ki tezgahlarda bol ve ucuz palamut olsun, herkes palamut yesin." diye konuştu.

Eylül, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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