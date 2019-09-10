Son Dakika Haberleri: Palamut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü
Son Dakika Güncel Haber

Palamut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

53 dakika önce

BATMAN'da, palamut toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen emekli güvenlik korucusu Hasan Çelik (55), yaşamını yitirdi.

Palamut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü, System.String[]
BATMAN'da, palamut toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen emekli güvenlik korucusu Hasan Çelik (55), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, Sason ilçesinde meydana geldi. Topluca köyünde oturan emekli güvenlik korucusu Hasan Çelik, palamut toplamak için bahçesindeki meşe ağacına çıktı. Çelik, palamut topladığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düşüp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hasan Çelik ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Hasan Çelik, Sabah, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müfit can saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası, kurtarılamadı
Tohma Çayı'na düşen otizm sendromlu Miraç boğularak öldü Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu'yu atadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:04:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Palamut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]