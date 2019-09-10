Palamut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü
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BATMAN'da, palamut toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen emekli güvenlik korucusu Hasan Çelik (55), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:11 Kaynak: DHA
BATMAN'da, palamut toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen emekli güvenlik korucusu Hasan Çelik
(55), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, Sason
ilçesinde meydana geldi. Topluca köyünde oturan emekli güvenlik korucusu Hasan Çelik, palamut toplamak için bahçesindeki meşe ağacına çıktı. Çelik, palamut topladığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düşüp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hasan Çelik ardından Sason Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
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