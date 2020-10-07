Palamut ve alabalık atıklarını protein tozuna dönüştürdüler - Son Dakika

Palamut ve alabalık atıklarını protein tozuna dönüştürdüler

07.10.2020 11:59

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) palamut ve alabalık atıklarından protein tozu üretildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) palamut ve alabalık atıklarından protein tozu üretildi.

KAEÜ'de yürütülen çalışmada yer alan Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir balığın ortalama yüzde 60'ının atık olduğunu, bunun değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Daha önce alabalık başından da protein tozu yaptıklarını anlatan Yavuzer, bu yıl palamutun bol olması dolayısıyla bu yönde de çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yavuzer, "Balıkların atılan yüzde 60'lık kısmı baş, kılçık ve deriden oluşuyor. Bunlarda ciddi oranda yağ asitleri var, kalsiyum oranı çok yüksek. Bu atıkları değerlendirmeyi hedefledik. Özellikle balık gibi yağ, protein, kalsiyum, vitamin ve mineral oranı yüksek ürünün atıklarının tamamına yakınının dönüştürülerek tekrar kullanılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Balık atıklarından laboratuvar ortamında protein tozu elde ettiklerini ve sanayiciler tarafından değerlendirilmesini beklediklerini dile getiren Yavuzer, şunları kaydetti:

"Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak bilim dünyasıyla, sanayi dünyasıyla çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Amacımız bu çalışmaların sadece kongre ve sempozyumlarda kalmaması, sanayide de değerlendirilmesi. 2 sene önce 30 bin ton palamut avlanmış. Bunun 3 bin tonu rahatlıkla balık başıdır diyebiliriz. Buradan da yüzde 10 protein elde edilebilirdi. Protein sadece sporcu içeceği olarak değil, dermatolojide, eczacılıkta, bebek bezleri gibi birçok alanda kullanılabiliyor."

Yavuzer, yaptıkları çalışmanın balık üreticileri, konuya meraklı müteşebbislere tanıtılması ve tesisler kurulması için Ahiler Kalkınma Ajansı ile ortak proje geliştirdiklerini, laboratuvar ortamında elde ettikleri protein tozunun proje kapsamında seri şekilde üretilmesini hedeflediklerini söyledi.

Balık atıklarını protein tozuna dönüştürülmesi

Çalışmada yer alan öğretim görevlisi Şefik Tekle de öncelikle balık atıklarını laboratuvar ortamında incelediklerini, balık kafalarını "enzimatik hidroliz" denilen yöntemle işlemden geçirdiklerini, enzimle içindeki proteini ayrıştırıp protein tozu haline getirdiklerini anlattı.

Tekle, balık atığından protein tozu yapımı hakkında şu bilgileri verdi:

"Balık kafalarını kıyma makinesi gibi bir araçla küçük parçalar haline getiriyoruz. Bunu 1'e 1 oranında suyla karıştırıp, 55 santigrat dereceye ayarlayıp içine enzim koyuyoruz. Enzimle belli süre bekledikten sonra santrifüj işleminden geçirip kurumaya bırakıyoruz. Bu şekilde protein tozunu elde ediyoruz."

Ürettikleri protein tozlarının içinde biyoaktif peptitler bulunduğunu belirten Tekle, "Yani proteinin daha küçük parçalara ayrılmış haline ulaşmış oluyoruz. Bunlar vücuda alındığında hem sindirimi daha kolay oluyor hem de biyoaktif özellik kazanıyor. Biyoaktif özellik olarak antioksidan ve antimikrobiyolojik özellikleri aktif hale geliyor. Bu şekilde insan sağlığına faydalı hale de gelmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Palamut ve alabalık atıklarını protein tozuna dönüştürdüler
Palamut ve alabalık atıklarını protein tozuna dönüştürdüler
Palamut ve alabalık atıklarını protein tozuna dönüştürdüler
Palamut ve alabalık atıklarını protein tozuna dönüştürdüler

Mühendislik Fakültesi, Kırşehir, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Palamut ve alabalık atıklarını protein tozuna dönüştürdüler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz oyuncu Eva Price, arabada ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi         
19:24
Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış         
19:06
Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor         
18:27
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı         
16:49
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:39:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Palamut ve alabalık atıklarını protein tozuna dönüştürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei