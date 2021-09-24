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Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü - Son Dakika

Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

24.09.2021 21:48

Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı Palamut yerini hamsiye bıraktı Denizlerde 1 Eylül itibari ile başlayan balık avlanma sezonunda, palamut avından beklentilerini karşılayamayan balıkçıların, Karadeniz'de yaşanan...

Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı

Palamut yerini hamsiye bıraktı

DÜZCE - Denizlerde 1 Eylül itibari ile başlayan balık avlanma sezonunda, palamut avından beklentilerini karşılayamayan balıkçıların, Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu ile yüzleri gülüyor.

Avlanma sezonunun başlanması ile birlikte teknelerle denize açılan balıkçılar, palamut avından beklediklerini bulamadılar. Karadeniz'de her sezon olduğu gibi palamut bereketi ile dönmeyi bekleyen balıkçılar, palamutun hayal kırıklığı yaşarken hamsi bolluğu ile kasalarını doldurarak limanlara yanaştılar. Haftalardır avlanma sezonunun olmasına rağmen palamut avından beklediklerini alamayan balıkçılar tarafından avlanan hamsilerin bolluğu, tezgahlara da yansıdı. Tezgahlarda palamutun yerini alan hamsiler, sofralarını çeşitlendirmek isteyen vatandaşların da yüzünü güldürdü.

Palamut avında hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten balıkçı Tuncay Kılıç, hamsi bolluğunun ise kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kılıç, "Balıklarda bu sezon palamutu bir görür gibi olduk bir anda kayboldu. Bu saatten sonra palamut olmayacak belli. Hamsi şu anda bol. Havalar biraz daha toparlanınca çok az belki biraz palamut olabilir. Hamsi de ciddi oranda sıkıntı yok. İnanıyoruz ki belirtilere göre çinekop ve lüfer sezonu olacak. Ama palamutla en ufak bir ilişkimiz kalmadı gibi bir şey şu anda. Palamut isteyen vatandaşlar oluyor. Ama olmadığını söylediğimizde genelde hamsi istiyorlar. Diğer balıklardan da istiyorlar. İstavrit, barbun, tekir isteniyor. Genelde hamsiye daha çok talep oluyor" dedi.

"Sezona hamsi fırtına gibi girdi"

Hamsinin sezona fırtına gibi girdiğini belirten Kılıç, "Hamsi bizi bile yanıltıyor. Yerli hamsi en iyi döneminde diyebilirim. Yağlı hamsi ve gayet lezzeti yerinde. Boyu da çok iyi. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da bollaşır. Daha da iyi olur" şeklinde konuştu.

Fiyatlar giderek düşüyor

Balık tezgahlarında hamsi, istavrit, barbun gibi balıkların kilosu 30 ila 40 lira arasında değişirken, levrek, çinekop gibi balıklarında tanesi 20 ila 30 lira arasında satılıyor.

Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

Karadeniz, Fırtına, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü - Son Dakika


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