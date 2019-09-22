Son Dakika Haberleri: Palamutun boşluğunu hamsi doldurdu
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Palamutun boşluğunu hamsi doldurdu

33 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, palamutun azlığı nedeniyle tezgahlarda oluşan boşluğu erken gelen hamsi doldurdu.

Palamutun boşluğunu hamsi doldurdu, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, palamutun azlığı nedeniyle tezgahlarda oluşan boşluğu erken gelen hamsi doldurdu.

Akçakoca'da balık tezgahlarında kilosuna göre hamsi 15, mezgit 30, istavrit 20, barbun 40 liradan, levrek ve çupra tanesi 15 lirada satışa sunuluyor.

Balıkçı Volkan Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl istenilen balığın çıkmadığını söyledi.

13 yıl balıkçılık yaptığını belirten Sarıkaya, "Fiyatlar normal ama istediğimiz balık çıkmıyor. Yeni bir başlangıç yok. Şu anda en güzel hamsi, mezgit, barbun tüketiliyor. Hamsi ilk tüketilen balık. Tezgahlar biraz da olsa şenlendi. Gecen sene tezgahlar daha iyiydi. Bu sene biraz orta halli gidiyor diyeyim." dedi.

Sarıkaya, hamsi fiyatının günden güne farklılık gösterdiğine değinerek, şunları söyledi:

"Palamut olmayışı edeniyle erken hamsi başladı. Erken başlayan hamsi de erken gider. Önümüzde çinekop, lüfer işine bakacağız. Fiyatlar uygun. Öyle yüksek fiyat yok. Hamsi dün 10 lira idi. Bugün 15 lira oldu. Duruma göre değişiyor. Yerli hamsi genelde 15 liradan gidiyor."

Sarıkaya, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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