Son Dakika Haberleri: Palancıoğlu, başkan yardımcılarıyla yatırımları değerlendirdi
Son Dakika Güncel Haber

Palancıoğlu, başkan yardımcılarıyla yatırımları değerlendirdi

15 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye çalışmaları hakkında detaylı bir değerlendirme gerçekleştirerek planlanan takvim içeresinde yatırımların tamamlanacağını söyledi.

Palancıoğlu, başkan yardımcılarıyla yatırımları değerlendirdi, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye çalışmaları hakkında detaylı bir değerlendirme gerçekleştirerek planlanan takvim içeresinde yatırımların tamamlanacağını söyledi.


Başkan yardımcıları ile değerlendirme toplantısında alt yapı, asfalt, tarihi eserlerin onarımı, kentsel dönüşüm gibi fiziki yatırımlar yanında kültürel, sosyal, spor ve eğitimsel çalışmaların ele alındığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, başkan yardımcılarını tek tek dinleyerek tamamlanmış ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler aldı. "Melikgazi'nin geleceğini planlıyoruz" diyen, Başkan Dr. Palancıoğlu şunları kaydetti;


"İlçemiz genelinde halkımıza yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Yapmış olduğumuz bu toplantılarda birim hizmetlerimiz hakkında bilgiler alarak, yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz. Daha kaliteli bir hizmet için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın belediyemize dönük beklentilerini karşılamak ve hizmet üretmek için çalışmaktayız. Hizmette eşitlik prensibiyle her alanda yatırım yapıyor ve hizmette bulunuyoruz." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış!
Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu Burhan Kuzu, İmamoğlu paylaşımıyla ilgili aileden özür diledi İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:08:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Palancıoğlu, başkan yardımcılarıyla yatırımları değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]