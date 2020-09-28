Palancıoğlu: "Cuma günü tespit ettik, bugün ekipler Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde çalışmalara... - Son Dakika

Her Cuma günü bir bölgede ekibi ile yatırımcı birimlerle gezerek durum değerlendirme çalışması yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ekip çalışması yapılan bölgede hafta sonu planlanması ile pazartesi günü o bölgede temizlik, park bahçe, ulaşım ve fen işleri gibi birimlerin koordineli çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu pazartesi günü Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile bu bölgenin adeta yenileneceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sabahın erken saatlerinden itibaren teknik gezi düzenleyerek inceleme yaptığımız iki mahallemizde bugün çalışmalara başladık. Öncelikle yaya yolları, asfalt yenileme ve parklarda bakım çalışması yapılıyor. Boş arazilerdeki ve arsalarda otlar temizleniyor. Çocuk oyun aletleri onarılıyor" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, sakin ve kendi halinde olan iki semtte eğitimin başlaması ile öncelikli okul ve diş hastanesine bağlanan yolların açık, güvenli ve seri öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ