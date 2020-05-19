Palancıoğlu'dan 19 Mayıs'ta gençlere müjde - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlere yönelik 6 tane "Akıl Küpü Çalışma İstasyonu" ve "Teknoloji Atölyeleri" yapacaklarının müjdesini verdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, ilçe genelinde gençlerin beklenti ve taleplerini göz önüne alarak projeler geliştirdiklerini belirtti.

Ülke olarak araştıran, öğrenen ve sürekli kendini geliştiren bir gençliğe sahip olunduğuna vurgu yapan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençler bizim başımızın tacı. Onlar için birkaç tane projeyi hayata geçireceğiz. Yaklaşık 6 projemiz gençlerimizin seveceği ve ilgilerini çekecek projeler. Danişmend, Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerimizde teknoloji atölyeleri ve akıl küpü çalışma istasyonlarını açıyoruz. Bir diğeri İldem, Mimsin ve belediyemizin altındaki yeri Akıl Küpü Çalışma İstasyonu yapıyoruz. Aileler artık evlerine yakın bir yere güvenerek gönül rahatlığıyla çocuklarını yollayabilecekler. Kayseri'ye gençlerimize hayırlı olmasını diler, bu vesile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederim. Rabbim bu ülkeyi ilelebet payidar eylesin."