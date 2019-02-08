Son Dakika Haberleri: Palancıoğlu Ev Hanımlarının Resim Sergisinde

Palancıoğlu Ev Hanımlarının Resim Sergisinde

1 saat önce

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Nevin Akyurt Kadın Kültür Merkezinde eğitim alan ev hanımlarının resim sergisini ziyaret etti.

Palancıoğlu Ev Hanımlarının Resim Sergisinde, System.String[]
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Nevin Akyurt Kadın Kültür Merkezinde eğitim alan ev hanımlarının resim sergisini ziyaret etti.

Başkan Palancıoğlu ve eşi Emel Palancıoğlu, iki aylık eğitimin ardından el emeği göz nuru çalışmalarını görücüye çıkaran 20 kursiyerin açtığı resim sergisine hayran kaldı.

Kadınların içlerindeki yeteneği keşfetmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Palancıoğlu, belediyelerin yaptığı eğitim ve kültürel faaliyetlerinin özellikle ev hanımlarının kendilerini geliştirmesinde önemli olduğunu söyledi.

Başkan Palancıoğlu, Talas Belediyesi olarak üç yıldır resimle ilgili kurslar düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu: "Sağ olsun Perihan Hocanın başkanlığında güzel bir kurs düzenliyoruz. Burada hanımlar eğitim alıyorlar ve bizleri oldukça şaşırttılar. Hepsi hakikaten ressammış ama farkında değilmişiz. Yeteneklerini burada keşfettiler. Ayrıca güzel bir arkadaşlık grubu da oluşmuş oldu. Ortaya çıkan eserler de her yerde sergilenebilir, insanın yüzünü güldürenlerden. Geçenlerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde bir sergi açılmıştı şimdi aynı sergiyi burada da ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz. Burada emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum."

Kursiyerler de kendilerine verilen imkanlar ve eğitimlerden dolayı Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti. Başkan Palancıoğlu da, ziyaretin sonunda kursiyerlere çiçek hediye etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

Akyurt, Mustafa Palancıoğlu, Talas, Güncel
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