Palancıoğlu, Gürpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gürpınar Mahallesi'nde yapılması planlanan pazar yeri ve temeli atılan mahalle fırınını inceledi.

Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, çalışmalarla mahalle halkının suya kavuştuğunu belirtti.

Mahallede çeşitli çalışmalarının olduğunu aktaran Palancıoğlu, "Şuan mahalle fırınımızın temelini attık. Çalışmaları başlayacak. Bir de mahallede bulunan belediyemizin yapmış olduğu parkın yanına pazar yeri yapacağız. Burası hem pazar yeri hem düğün salonu şeklinde kullanılacak. Kırsal mahallelerimize de merkez mahallelerimiz kadar değer veriyoruz. Yaz boyunca da buralarda çalışacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Muhtar Hasan Karadağ ise Palancıoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti.