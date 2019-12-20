Palancıoğlu, İldem esnafını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palancıoğlu, İldem esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Palancıoğlu, İldem esnafını ziyaret etti

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İldem semtindeki esnafı ziyaret etti.

Palancıoğlu, İldem esnafını ziyaret etti, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İldem semtindeki esnafı ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu bölgede yeni açılan iş yerlerini ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Melikgazi'nin gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirten Palancıoğlu,"Vatandaş ve esnafımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:26 Kaynak: AA
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