Son Dakika Haberleri: Palancıoğlu: "Melikgazi'de bölgelerin özelliklerine göre ağaç dikimi yapılacak"
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Palancıoğlu: "Melikgazi'de bölgelerin özelliklerine göre ağaç dikimi yapılacak"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de yer alan kentsel alanlara bundan böyle ağaçların Melikgazi iklimine ve yüksekliğine, en önemlisi şehir yerleşimine uygun ağaçların dikileceğini söyledi.

Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de yer alan kentsel alanlara bundan böyle ağaçların Melikgazi iklimine ve yüksekliğine, en önemlisi şehir yerleşimine uygun ağaçların dikileceğini söyledi.


Birçok park ile yeşil alanda bulunan ve ancak şehir yaşamına uygun bulunmayan ağaçların yer aldığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi şehri çok yönlü ve kapsamlı bir coğrafi alanda yer almaktadır. Bir tarafta çok modern yapıların yer aldığı şehir yerleşimi varken, diğer tarafta tarımsal alan ile kırsal kesim ve Erciyes Dağı eteklerin de bağ ve sayfiye alanları bulunmaktadır. Bu açıdan coğrafi ve yerleşimine alanlarına uygun, çevresi ve doğası ile bütünleşen fidan dikimine önem verilecektir. Bu açıdan ekip ile bizzat Yalova, Sakarya ve Bursa ile bölgesinde yer alan büyük işletmelerde inceleme yaparak fidan alımı gerçekleştiriyoruz" dedi.


Şehir yerleşime uygun olan hem estetik hem de iklim ve yükseklik şartlarına denge sağlayan çınar, mavi ladin, top akasya, huş, kestane ve ıhlamur gibi fidanların dikilmesine ağırlık verileceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılında yine halkında katılımı ile binlerce fidanı toprak ile buluşturacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Erciyes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:32 Kaynak: İHA
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