Palancıoğlu; "Melikgazi'de okullar hijyenik olarak eğitime Hazır" - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesinin eğitime yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerle her zaman eğitim dostu bir belediye olduğunu kanıtladığını söyledi.

Okul idarelerinin taleplerini tek tek yerine getirildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu kapsamda okullarda eksikliklerin giderildiğini ve corona 19 ile mücadele sürecinde tüm okulların hijyenik olarak ilaçlandığını ayrıca haşarata karşın da ilaçlama gerçekleştirildiğini kaydetti.

Son olarak 92 okulda bu yıl okul idarecilerince belirlenen ve ilçe milli eğitim müdürlüğün talepleri doğrultusunda okullarda bir çok eksikliğin giderildiğini bildiren başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, eğitime başlayan ve başlayacak olan tüm okul ve sınıflarda tüm bina içlerinin, sınıfların, wc"lerin, öğretmen odaların, laboratuvarların, spor alanlarının ve salonlarının corona 19 için etkin ilaçlama gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ