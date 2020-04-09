Palancıoğlu Mimar Sinan'ı andı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ölümünün 432. yılında Mimar Sinan'ı rahmet ve dua ile andığını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, taşlara hayat veren el Mimar Sinan'ın, Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan Ağırnaslı olması ve burada Mimar Sinan'ın evi ve müzesinin bulunmasının Melikgazi'ye ayrı bir anlam kazandırdığını belirtti.

5 asır sonrası bile Mimar Sinan'ın yaptığı camilerin, köprülerin, han, hamamlar ve çeşmelerin hala hizmet vermeye devam ettiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan, 90 yıllık ömrüne 375 eser sığdırarak adeta Anadolu'yu eserleri ile nakış nakış işlemiştir. Bugün Mimar Sinan sadece Kayseri, Anadolu ve Türkiye için değil tüm dünya için mimarlık ustası ve dahisidir. Yapmış olduğu eserlerin gizemi ve ustalığı bugün dahi yeni yeni keşfedilmektedir. Böyle bir dünya insanının ilçe mahallelerimizden Ağırnaslı olması bizim için bir kazançtır. Ağırnas Mahallesi artık bir dünya mirasını bağrında taşımakta ve yaşatmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak bunun için her türlü yatırım ve hizmet yerine getirilmiş ve getirilecektir. Bu kapsamda eserleriyle tarihe imza atan mimarlar sultanı Mimar Sinan'ı vefatının 432. yılında rahmetle anıyorum."