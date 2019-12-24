Palancıoğlu, muay thai turnuvalarında başarılı olan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palancıoğlu, muay thai turnuvalarında başarılı olan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Palancıoğlu, muay thai turnuvalarında başarılı olan öğrencileri ziyaret etti

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, muay thai branşında çeşitli turnuvalarda dereceye giren öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Palancıoğlu, muay thai turnuvalarında başarılı olan öğrencileri ziyaret etti, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, muay thai branşında çeşitli turnuvalarda dereceye giren öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Hoca Yusuf Erdem Ortaokulunu ziyaret ederek, başarılı sporcuları tebrik etti.

Kayseri ve Melikgazi ilçesinin tanıtımında spor ve sporcuların önemli katkıları olduğunu belirten Palancıoğlu, "Öğrencilerimizi aldıkları başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimizin aldıkları bu başarı bizleri memnun etti. Sporcu kardeşlerimiz her geçen yıl başarılarına yenilerini ekleyerek kariyerlerini şimdiden zirveye taşıdılar. Biz daima sporcularımızın yanındayız ve onlara destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, öğrencilere çanta ve şapka hediye etti.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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