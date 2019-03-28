Palancıoğlu'na Vatandaşlardan Destek

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na, Melikgazili vatandaşlar tam destek verdi.

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na, Melikgazili vatandaşlar tam destek verdi.



31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla, Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Cami ve etrafındaki işyerlerini ziyaret etti. Buradaki esnaf ve vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Başkan Palancıoğlu'na 7'den 77'ye her yaştan destek geldi. Vatandaşların içten yaklaşımına kayıtsız kalmayan Palancıoğlu, sıcak ve samimi şekilde karşılık verdi. Esnafın ve vatandaşın halini ve hatırını soran Palancıoğlu, diğer yandan referans belediye Melikgazi'ye yapacakları referans projelerden de bahsetti. Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Palancıoğlu, aldığı olumlu yansımalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnşallah vatandaşlarımızın bu teveccühüyle birlikte Melikgazimizi, Kayserimizi örnek çalışmalarla buluşturup, Memduh Başkanımızdan alacağımız bayrağı daha yukarı taşıyacağız. Marka şehir Kayseri'ye marka hizmetler sunacağız" şeklinde konuştu.



Ziyaretlerde vatandaşlar, Başkan Palancıoğlu ile fotoğraf çekindi. - KAYSERİ

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