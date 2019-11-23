Palancıoğlu'ndan kitap kampanyasına destek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Gençlik Kollarının Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla başlattığı kitap toplama kampanyasına 1000 kitap bağışlayarak destek verdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada başlatılan kitap kampanyasına, belediye başkanlarıyla beraber destek verdiklerini belirtti.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız videolarla çağrıda bulunarak kitap kampanyasına hem destek talebinde bulunduk hem de destek olduk. Yeter ki çocuklarımız okusun, bilgilensin ve geleceklerine faydalı birey olsunlar. Eğitim adı altında yapılan faydalı her türlü işe destek olmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırım yapmak önemli. Kampanyayı başlatan ve destek olan tüm başkanlarıma teşekkür ederim."