Palancıoğlu'ndan Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile birlikte "Dinamik Denetim Modeli" faaliyetleri kapsamında denetlemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Modeli" faaliyetleri kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile birlikte esnafı ziyaret eden Palancıoğlu, esnafa iş yerlerine gelen müşterilerin mutlaka maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Salgın bitene kadar tedbirlere uyulması gerekliliğini aktaran Palancıoğlu, "Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluk düşüyor. Bu tür denetimler büyük önem arz ediyor. Bu salgın dönemini tedbirlere uyarak atlatabiliriz. Normalleşme adımlarının sürmesi ve sosyal hayatımızın aksamaması için hep birlikte temizlik, maske ve mesafe tedbirlerini elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.