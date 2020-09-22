Palancıoğlu'ndan semt pazarlarının denetimine ilişkin değerlendirme - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerinde her hafta 29 ayrı semtte pazar kurulduğunu, tamamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, semt pazar yerlerinin sabahın erken saatlerinde giriş bölümlerinde önlem aldıklarını, pazara gelenlerin ateşinin ölçüldüğünü, dezenfekte ile ellerinin temizlenmesinin sağlandığını belirtti.

Pazara gelenlerin sosyal mesafe konusunda uyarıldığını anlatan Palancıoğlu, "Esnafımız da hem maskeli hem de eldivenli olarak satış yapmakta. Kısacası semt pazar yerlerinde halk ve çevre sağlığı ile birey sağlığı açısından tüm önlemler alınmaktadır. Aldığımız önlemlerle bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece hiç bir virüsün bizi etkileyemeyeceğinden de eminim." ifadelerini kullandı.