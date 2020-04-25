Palancıoğlu'ndan yeni projeler için değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile değerlendirme toplantısı yaparak şehir merkezinde başlayacak otopark, yaya yolu, ağaçlandırma gibi çalışmaları masaya yatırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Palancıoğlu toplantıda, yaz mevsimiyle beraber çalışmaların hızlanacağını belirtti.

Farklı mahallelerde peyzaj ve temizlik çalışması yapılacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kartal Bulvarı'ndan Kiçikapı'ya kadar olan bölgede yeni yolların açılması, yaya yolu ve ağaçlandırma çalışmamız olacak. Buradaki düzensiz otoparklanmayı da giderecek düzenli bir otopark sistemi kuracağız. Bu yaz itibariyle yoğun bir mesai dönemine giriyoruz. Virüsten dolayı diğer işlerimize çok fazla zaman ayıramıyoruz. Özellikle planlama ve projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Şehir merkezimizi vaat ettiğimiz gibi tertemiz ve güzel bir hale getireceğiz. Otopark konusunda yoğun bir mesai harcıyoruz. Kayseri Lisesi ve arkasının olduğu bölgede otopark çalışması gerçekleştireceğiz. İnşallah bu yaz bu bölgelerin ayağa kalktığını, güzelleştiğini ve çok daha nitelikli bir hale geldiğini hep birlikte göreceğiz."