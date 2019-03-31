Son Dakika Haberleri: Palancıoğlu Oyunu Kullandı

Palancıoğlu Oyunu Kullandı

56 dakika önce

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, oyunu kullandı.

Palancıoğlu Oyunu Kullandı, System.String[]
Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, oyunu kullandı.

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Şükrü Başyacızı Ortaokulu 1732 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Palancıoğlu, "Allah hayırlı mübarek etsin. Ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine seçimlerin hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Melikgazi 600 bine yaklaşan nüfusuyla Kayseri'nin en kalabalık ilçesidir. Daha önce 5 yıl boyunca Talas'a hizmet verdik. İnşallah şimdide Melikgazi'de bu hizmetleri daha da nitelikli hale getirip hem Melikgazi'ye hem Kayseri'ye hem de ülkemize nitelikli projeler yapacağız. Ülkemizin birliği ve beraberliği önemlidir. Yarın itibariyle siyasi şapkamızı çıkartıp bundan sonra bize oy versin veya vermesin tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. 5 sene boyunca birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:52 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Talas, Melikgazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı Oyunu Kullanan Binali Yıldırım'dan Açıklama: Hayırlı Olmasını Rabbimden Niyaz Ediyorum Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki Oyunu Kullandı! İşte İlk Açıklamalar Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:48:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Palancıoğlu Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]