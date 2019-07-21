Son Dakika Haberleri: Palancıoğlu, "Park havuzlarında yüzmek sağlık açısından tehlikelidir"
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Palancıoğlu, "Park havuzlarında yüzmek sağlık açısından tehlikelidir"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, gündüzleri havaların sıcak olması sebebi ile mahalle çocuklarının parklardaki havuzları yüzme havuzu olarak kullandıklarını ancak bununda sakıncalı olduğunu söyledi.

Palancıoğlu,
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gündüzleri havaların sıcak olması sebebi ile mahalle çocuklarının parklardaki havuzları yüzme havuzu olarak kullandıklarını ancak bununda sakıncalı olduğunu söyledi.

Park ve bahçe alanlarında yer alan süs havuzların sinek ve sivrisineklere karşı sürekli göztaşı ile ilaçlandığını hatırlatan Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu "Park ve bahçelere görsel amaçlı havuzlar inşa ediyoruz. Ancak bu sıcak havalarda çocuklar bu havuzları serinlemek için kullanıyor. Bunun son derece sakıncaları bulunmaktadır. Çünkü bu havuzları haşerata karşı sürekli olarak ilaçlıyoruz. İnsan teni ve gözler için zararlı maddeler içiren bu ilaçlardan dolayı parklardaki havuzlara girmek yasaktır. Lütfen çocukları uyaralım" dedi.

Belediye olarak Danışmetgazi ile Tınaztepe sosyal ve spor tesislerinde olimpik yüzme havuzları olduğunu hatırlatan Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, Melikgazililerin sosyal ve spor tesislerindeki yüzme havuzlarından ücretsiz yararlanabileceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:36 Kaynak: İHA
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