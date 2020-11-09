Melikgazi'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Kayseri'de Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kaymakam Bülent Karacan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet pazar yerini gezerek tedbirleri denetleyen Palancıoğlu ve Karacan, kurallara uyan esnafa ve vatandaşlara teşekkür etti.

Palancıoğlu, kurulan tüm tezgahları dolaşarak pazarcı esnafından da özellikle hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Tüm vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması durumunda salgınla mücadelede büyük başarı sağlanacağını ifade eden Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Biz virüse karşı ne kadar güçlü olursak virüs bize karşı o kadar güçsüz olur. Birlikte tedbirlere uyalım, koronavirüsü yenelim. Rehavete de kapılmayalım. Kurallara uyduğumuz takdirde virüsün etkisini en aza indirebilecek durumdayız. Pazarların giriş ve çıkış noktalarında zabıta görevlileri ile kontrolü sağladık. Pazar yerimizde gerekli tedbirler alındı ve uygulanıyor."