Palancıoğlu, "Yılın Ahisi"ni kutladı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yılın Ahisi seçilen Şakir Büyükberber'i kutladı.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 3 nesildir kebapçılık mesleğini icra eden ve Şakir Büyükberber'i tebrik etti.

Büyükberber'in ahi kültürü ile yetişerek, kente 94 yıldır hizmet verdiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Disiplinli ve özverili çalışmalarından dolayı esnafımızı kutluyorum. Kayseri bir esnaf şehridir. Esnaf dostu bir belediye olarak her zaman esnafın yanında olmuştur. Esnafa yapılan her yatırım şehre ekonomik değer ve katkı olarak yansımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle iyi insan olan ve işini iyi yapmaya gayret eden tüm esnafımız adına Şakir Büyükberber'i kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."