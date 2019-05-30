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Palandöken: "1 milyon öğrencinin kaderi için sessizlik"

2 gün önce

Gençlerin iyi bir liseye girmek için ter dökeceği liseye geçiş sınavı esnasında çevredeki gürültülü çalışmalara ara verilmesi isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrenci, iyi bir liseye girmek için 1 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş...

Palandöken:
Gençlerin iyi bir liseye girmek için ter dökeceği liseye geçiş sınavı esnasında çevredeki gürültülü çalışmalara ara verilmesi isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrenci, iyi bir liseye girmek için 1 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ter dökecek. İki oturum halinde gerçekleşecek olan ve öğrencilerin kaderini belirleyen sınav esnasında onların geleceğini düşünerek gürültülü çalışmalara ara verilmeli. Tüm özel ve ticari araçlar sınav günü korna ve klakson çalmamaya özen göstermeli. Gençlerimizin geleceği için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz" dedi.

"Gençlerin dikkatini dağıtacak tüm hareketlerden kaçınalım"

Öğrencilerimizin geleceğini belirleyen sınavlar esnasında herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi çağrıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sınavın yapıldığı saatlerde okul önlerinde yüksek sesle müzik, korna ve klakson çalınmamalı. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Okul çevresindeki inşaat, yol yapımı ve tadilat çalışmalarına sınav günü ara verilmeli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız iyi bir liseye girmek için yarışırken onların dikkatini dağıtacak tüm hareketlerden kaçınmalıyız" şeklinde konuştu.

"Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzluklar tekrarlanmasın"

Geçmiş yıllarda sınav günü yapılan bilinçsiz davranışların bu yıl tekrarlanmaması gerektiğini ifade eden Palandöken, 'Düğün, sünnet, askerlik gibi kutlamalarda konvoy halinde korna çalarak şehir içinde gürültü yapılmasına kesinlikle engel olunmalı. Henüz ortaokul çağında olup liseye adım atacak öğrencilerimiz gürültüden çok fazla etkileniyor. Sınav anında gençler soruları çözmeye çalışırken herkes kendi çocuğu sınava girecekmiş gibi davranmalı. Geçmiş yıllarda yapılan olumsuzluklar bu yıl tekrarlanmamalı. Hiçbir öğrencimiz dışarıdaki gürültü nedeniyle sınavına odaklanma sorunu yaşamasın" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:19 Kaynak: İHA
Türkiye, Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi
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