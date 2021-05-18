Palandöken: "19 Mayıs ulusal egemenliğimizin başlangıç günü" - Son Dakika

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bağımsızlık meşalesi 102 yıl önce Samsun'dan yakıldı" dedi.

Milli Mücadele'nin fiilen başladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında şunları belirtti:

"Ülkenin kurtuluşunun ancak milletin azim ve kararlığıyla başarılabileceğini gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 102 yıl önce 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek Samsun'a çıkışı, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yakılan bağımsızlık meşalesi, Milli Mücadeleyi başlatmanın yanı sıra, milletimizin kurtuluşunun ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun müjdesi olmuştur. Tarihe yön veren 19 Mayıs, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. Aziz milletimiz için gurur kaynağı olan bu önemli gün gençlerimiz için de ilham kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin eşsiz kahramanlarını ve geçmişten günümüze kadar bu vatan ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Bağımsızlık mücadelemizin başladığı bu anlamlı günde Türk gençliğinin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum." - ANKARA