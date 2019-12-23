Palandöken: "2019 esnafın beklentileri doğrultusunda geçmedi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken: '2019 esnafın beklentileri doğrultusunda geçmedi' - Son Dakika

Palandöken: "2019 esnafın beklentileri doğrultusunda geçmedi"

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2019 yılı esnaf ve sanatkarlarımızın beklentileri doğrultusunda geçmedi.

Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2019 yılı esnaf ve sanatkarlarımızın beklentileri doğrultusunda geçmedi. Esnafımızı zincir market ve AVM'lerin haksız rekabetinden koruyacak olan Perakende Yasasısı'ndaki düzenlemeler henüz yapılmadı. Dolayısıyla esnafımızın en büyük sorunu olan haksız rekabet bir türlü önlenemedi" dedi.


Yeni yılda esnaf ve sanatkarların sesine kulak verilmesi gerektiğini ifade eden (TESK) Başkanı Palandöken, "Perakende ticaretin düzenlemesi için yaklaşık beş yıl önce yürürlüğe giren Perakende Yasası, esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetini önleme noktasında yeterli değil. AVM ile zincir mağazalar, plansız ve kontrolsüz bir şekilde şehir merkezinde ve mahalle aralarında çoğalmaya devam ediyor. Bu kuralsız açılışlar, yıkıcı bir rekabet ortamı oluşturarak hem esnafımız hem de AVM ile zincir mağazaların kendilerini olumsuz etkileyerek biri diğerinin kapanmasına yol açıyor. Bunun önüne geçmek için 2020 yılında Perakende Yasası esnafımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmelidir" diye konuştu.


"Mevcut perakende yasasının esnafa faydası yok"


2020 yılında esnaf ve sanatkarların Perakende Yasası'ndaki değişiklik taleplerini açıklayan Palandöken, "Perakende Yasası'nın uygulanmasında çeşitli aksaklıklar yaşanıyor ve mevcut yasasının esnafımıza faydası yok. Perakende Yasası'nın güncellenerek haksız rekabetin ortadan kalkması için zincir marketler ve AVM'lerin açılışı kurala bağlanmalıdır. Yapılacak düzenlemelerle haftada 7 gün açık olan AVM ve zincir mağazaların Avrupa'da olduğu gibi haftada bir gün kapalı olması sağlanmalıdır. Öte yandan bu işletmeler geç saatlere kadar açık kalarak esnaf ve sanatkarlar açısından kayıplara neden olmaktadır. Dolayısıyla AVM'ler ve zincir mağazaların çalışma saatleri 10.00-20.00 arası ile sınırlandırılmalıdır. AVM'ler açılış kapanış saatlerine uymalı, kendilerine göre özel gün tayin etmemelidir. Bundan sonra yapılacak AVM'ler şehir dışına taşınmalıdır. AVM ve zincir mağazaların kontrolsüz açılışlarının verdiği zararın kaynak israfına da yol açtığı dikkate alınarak bunların şehir merkezlerinde ve mahalle aralarında açılmasına kesinlikle izin verilmemelidir" dedi. - ANKARA

Palandöken, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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