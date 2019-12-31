Palandöken: "2020 esnafımıza ve ülkemize bereket getirsin" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Palandöken: '2020 esnafımıza ve ülkemize bereket getirsin' - Son Dakika Ekonomi

Palandöken: "2020 esnafımıza ve ülkemize bereket getirsin"

15 saat önce

Yeni yılın esnaf ve sanatkar ile birlikte ülkemize bereket getirmesini dileyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2020'de ülkemizde ve dünya da huzur ve güvenin hakim olmasını diliyorum" dedi.

Palandöken:

Yeni yılın esnaf ve sanatkar ile birlikte ülkemize bereket getirmesini dileyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2020'de ülkemizde ve dünya da huzur ve güvenin hakim olmasını diliyorum" dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıl mesajında özetle şunları kaydetti:


"Ülkemiz ve milletimiz bakımından önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bırakıyor, yeni ümitlerle 2020 yılına giriyoruz. Her yıl olduğu gibi esnaf ve sanatkarlarımızın sesini duyurmaya çalıştığımız, ekonominin omurgası olan esnafımızın güçlenmesi için var gücümüzle mücadele ettiğimiz bir yılı geride bıraktık. Sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden her şeyin üstesinden geldiğimiz bir yılı daha bitirdik. Yeni yılın başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm ülkemize bolluk, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini arzu ediyorum. Ülkemiz ve tüm dünya için huzurun, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarının daima sizlerle olmasını temenni ediyorum." - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor
Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi

Son Dakika Haberleri
00:14 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Son Dakika Ekonomi
00:14 Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Son Dakika Ekonomi
23:45 Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi
21:58 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
18:14 KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Son Dakika Ekonomi
09:04 Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:18:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken: "2020 esnafımıza ve ülkemize bereket getirsin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]