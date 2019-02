Palandöken: "Akaryakıt Desteği Esnafa da Verilmeli"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Kamyoncu, otobüsçü, dolmuşçu ve taksici esnafı devletimizin vereceği ticari akaryakıt desteğini dört gözle bekliyor. Eğer ticari araçlardaki mazot ve benzin ucuzlarsa esnaf ve sanatkar da müşterilerini daha ucuza seyahat etmelerini sağlayacaktır" dedi.Tarım sektörüne verilen akaryakıt desteğinin taşımacı esnafına da verilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " Hükümet tarafından tarıma verilen akaryakıt giderlerinin yarısının devlet tarafından ödenmesini destekliyoruz. Ancak ekonominin düzelmesi ve rayına oturması tarıma verilen destek üretilen her ürünü taşıyan nakliyeci esnafımıza akaryakıt desteği verilmeli. Tarıma ve esnafa verilecek akaryakıt desteği ile ürünlerin fiyatı düşer, enflasyon geriler ve ülkede büyüme kalıcı hale gelir. Vatandaş da uygun fiyata ürün tüketmiş olur" diye konuştu."Ticari ucuz akaryakıt enflasyonu düşürür"Tarımın gelişmesi ve daha iyi şartlarda üretim yapılması için verilen desteğin artırılarak devam etmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, taşımacılık yapan ulaştırma sektöründeki esnafında desteklenmesini isteyerek şunları dile getirdi:"Üretim maliyetini azaltmak için hükümet tarafından geçen yıl atılan mazot desteğinin artırılarak devam etmeli. Ancak tüketicinin ucuza sebze ve meyve yemesi için öncelikle yapılması gereken, akaryakıt fiyatlarında ÖTV indirimine gitmeli veya nakliyeci esnafına da ucuz ticari akaryakıt verilmelidir. Çünkü üretilen her türlü ürünün tüketiciyle buluşmasını nakliyatçı esnafı sağlıyor. Nakliyeci esnafının da maliyetinin azalması ile gıda başta olmak üzere tüm ürünlerin fiyatlarının düşmesinde etkili olacaktır. Nakliyeci esnafına ucuz ticari akaryakıt verilmesi ile birlikte fiyatlar aşağı inecek ve sürekli yükseliş gösteren enflasyon kendiliğinden düşmüş olacak.""Taşımacı esnafa da ticari akaryakıt desteği verilmeli"Ekonominin bir bütün olduğunu ve indirimli ticari akaryakıtın her sektöre olumlu yansıması olacağının da kaydeden Palandöken, "Ulaştırma sektöründe ülkemize hizmet götüren esnafımıza belli oranlarda indirimli akaryakıt desteğinin verilmesi, taşımacı esnafını büyük ölçüde rahatlatır. Kamyoncu, otobüsçü, dolmuşçu ve taksici esnafı devletimizin vereceği ticari akaryakıt desteğini dört gözle bekliyor. Eğer ticari araçlardaki mazot ve benzin ucuzlarsa esnaf ve sanatkar da müşterilerini daha ucuza seyahat etmelerini sağlayacaktır. Öte yandan, akaryakıt üzerindeki ÖTV'den 10 puan indirim yapılması ekonomideki büyümeyi de beraberinde getirecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA