Palandöken: "Alışveriş yaparken denetimi elden bırakmamalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Alışveriş yaparken denetimi elden bırakmamalıyız' - Son Dakika Ekonomi

Palandöken: "Alışveriş yaparken denetimi elden bırakmamalıyız"

6 saat önce

Vatandaşların korona virüs sebebiyle alışveriş kültürünü bırakarak fiyat ve kalite kontrolü yapmadığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı ve ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde denetimi elden bırakmamalı.

Palandöken:

Vatandaşların korona virüs sebebiyle alışveriş kültürünü bırakarak fiyat ve kalite kontrolü yapmadığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı ve ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde denetimi elden bırakmamalı. İhtiyaç dışı ve normalden fazla alışveriş hem kartlara yüklenilmesine hem de enflasyonun artmasına yol açıyor" dedi.


Marketlerde panikle alışveriş yapılmasının yanlış olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, "Hafta sonları sokağa çıkma yasağının ardından 4 günlük bir sokağa çıkma yasağının ardından başlayan 3 günlük yasağın gelmesi ile vatandaşlarımız marketlerde yoğunluklara neden oldu. Aylarca hiçbir gıda ürününe ulaşılmayacakmış gibi büyük bir tüketim çılgınlığı yaşanıyor. Halbuki ülkemizde hiçbir üründe kıtlık yaşanması söz konusu değil. Zaten bakkal, fırın ve büfeler açık kalacak. İlk gün zorunlu ihtiyaçlar için açık oluyor. Dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uymadan marketlerdeki dip dibe ve panikle yapılan alışveriş çok yanlış. Virüsle mücadeledeki tüm çabayı geriye götürecek bu davranışlardan kaçınılmalı. Alışveriş kültürümüzün değişmesine izin verilmemeli" şeklinde belirtti.


"Acil ihtiyaç olmayan alışverişler için sokağa çıkılmamalı"


Temel ihtiyaçlar dışındaki alışverişin de bu dönemde azaltılması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Gereksiz ve normalden fazla alışveriş enflasyonu yükseltirken kartlara da yüklenilmesine neden oluyor. Bilinçsiz tüketimden vazgeçerek, borca borç katmak yerine ihtiyaç kadar alışveriş yapılmalı. Temel gıdaların dışında acil ihtiyaç olmayan ürünlerin alışverişleri azaltılmalı. Bu dönemde temel gıda ihtiyaçları alınması gerekirken ihtiyaç olmayan ürünleri almak için bu tür işyerlerine gidilmesi sosyal mesafenin fazlasıyla bozulmasına sebep olunuyor" diye konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 10:45 Kaynak: İHA


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