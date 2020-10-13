Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümü - Son Dakika

Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümü

13.10.2020 09:59
Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümü, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ankara'nın başkent ilan edilişinin 97'nci yıl dönümünü kutluyor ve bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " Ankara'nın başkent ilan edilişinin 97'nci yıl dönümünü kutluyor ve bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Palandöken, Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın kumanda edildiği, karargah niteliğinde olan kentin tarihsel süreçte yerinin ayrı olduğunu vurguladı.

TBMM'de kabul edilen tek maddelik bir yasayla 13 Ekim 1923'te coğrafi ve stratejik konumu, iç ve dış güvenliğin gerekliliği ile en uygun yer olarak belirlenen Ankara'nın devletin merkezi olduğunu hatırlatan Palandöken, "Ankara'nın başkent oluşu ülkemizin düşman işgalinden tamamen kurtuluşundan sonra Cumhuriyet'imizin ilanı için büyük bir adımdır. Ankara'nın başkent ilan edilişinin 97'nci yıl dönümünü kutluyor ve bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bendevi Palandöken, Başkent, Ankara, Milli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümü - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Esenyurt'ta taksici terörü durmak bilmiyor! İki şoför kaza yaptıktan sonra birbirine girdi Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Abdurrahim Albayrak'ın annesinin yaşadığı binaya tanker çarptı Ozan Tufan milli takımdaki performansıyla büyülüyor Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Pamukkale Turizm'in konkordato talebi sonuçlandı: Yüzde 99 ile devam kararı alındı Pamukkale Turizm'in konkordato talebi sonuçlandı: Yüzde 99 ile devam kararı alındı         
09:21
Johnson & Johnson, koronavirüs aşısının klinik denemelerini durdurdu: Açıklanmayan bir hastalık görüldü Johnson & Johnson, koronavirüs aşısının klinik denemelerini durdurdu: Açıklanmayan bir hastalık görüldü         
09:13
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı         
08:47
Kanada'da Ermeniler, Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturan Azerbaycanlılar ve Türklere saldırdı Kanada'da Ermeniler, Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturan Azerbaycanlılar ve Türklere saldırdı         
06:39
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 10:21:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei