Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " Ankara'nın başkent ilan edilişinin 97'nci yıl dönümünü kutluyor ve bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Palandöken, Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın kumanda edildiği, karargah niteliğinde olan kentin tarihsel süreçte yerinin ayrı olduğunu vurguladı.

TBMM'de kabul edilen tek maddelik bir yasayla 13 Ekim 1923'te coğrafi ve stratejik konumu, iç ve dış güvenliğin gerekliliği ile en uygun yer olarak belirlenen Ankara'nın devletin merkezi olduğunu hatırlatan Palandöken, "Ankara'nın başkent oluşu ülkemizin düşman işgalinden tamamen kurtuluşundan sonra Cumhuriyet'imizin ilanı için büyük bir adımdır. Ankara'nın başkent ilan edilişinin 97'nci yıl dönümünü kutluyor ve bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.