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Palandöken: "Artık çalışma zamanı" - Son Dakika

Palandöken: "Artık çalışma zamanı"

22.06.2021 11:39
Palandöken:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin alınan son kararları değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alınan kararı 2 milyonu aşkın esnafımız ve 84 milyon vatandaşımız adına oldukça olumlu ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin alınan son kararları değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alınan kararı 2 milyonu aşkın esnafımız ve 84 milyon vatandaşımız adına oldukça olumlu ve sevindirici buluyorum. Pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır sıkıntı çeken esnafımız rahat bir nefes alabilecek" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırılmasının çok olumlu bir karar olduğunu ve bu karar ile tüm kesimlerin büyük sevinç yaşadığını belirten Türkiye Esnaf ve sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bir buçuk yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 sebebiyle ülke olarak büyük sıkıntılar yaşadık. 415 meslek kolundaki tüm esnaf ve sanatkarlarımız pandemi nedeniyle zor günler geçirdi. Alınan önlemler ve aşılama çalışmalarının hızlanması sayesinde bu sıkıntılı günleri artık geride bırakıyoruz. Bir buçuk yıldır çekilen sıkıntıların boşa gitmemesi ve zor günlere geri dönmemek için geçtiğimiz yıldaki hataları tekrarlamamalı ve rehavete kapılmamalıyız. Henüz pandemi bitmiş değil. Tüm sektörlerde tedbirleri en sıkı şekilde almaya devam ederek çalışmalıyız. Alınan tedbirler istikrarlı bir şekilde sürdürülürse yeni başlayacak eğitim-öğretim yılında okul servisleri ve kantinler de çalışmalarına devam ederek eskisi gibi evlerine ekmek götürebilecek" diye konuştu.

"Tedbirlerin sürdürülmesi istikrar açısından çok önemli"

1 Temmuz sonrasında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altını çizen Palandöken, "Alınan karar ile bir tek eğlence sektöründe müzikle ilgili kısıtlama mevcut olup gece 00.00'a kadar çalışma izni verildi. Pandeminin tamamen sona ermesi ile bu yasağında kalkacağı unutulmamalı. Şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamaların sona ermesi ulaştırma sektörümüze rahat bir nefes aldırdı. 1 Temmuz itibariyle oyun yasağının kaldırılması yüz bini aşkın kahvehane ve kıraathane esnafımız ile müşterilerin yüzünü güldürdü. Ülke genelindeki tüm esnafımız uzun bir aradan sonra tam zamanlı olarak faaliyete geçerek zor zamanları geride bırakacak. Bundan sonra yeniden bir kapanma olmaması için HES kodunun ve aşılama çalışmalarının yaygınlaştırılarak sürdürülmesi hem sağlığımız hem de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bakımından çok önemli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Palandöken: Artık çalışma zamanı

Recep Tayyip Erdoğan, Bendevi Palandöken, cumhurbaşkanı, 1 Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Artık çalışma zamanı' - Son Dakika Ekonomi


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