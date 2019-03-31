Palandöken: "Artık Hizmet Dönemi Başlamalı"

Yerel seçimler sonrası siyasilerin tartışmayı bırakıp hizmete odaklanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "31 Mart yerel seçim maratonunun sona ermesiyle siyasi parti yöneticileri tartışma ortamından çıkıp hizmet yarışına girmeli.

Yerel seçimler sonrası siyasilerin tartışmayı bırakıp hizmete odaklanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "31 Mart yerel seçim maratonunun sona ermesiyle siyasi parti yöneticileri tartışma ortamından çıkıp hizmet yarışına girmeli. Yeni dönemde öncelikle yıllardır bekleyen sorunlar çözülmelidir. Şehirlerin düzeni, bakımı ve vatandaşların huzurlu yaşamları için hizmete odaklanılmalı. Belediye hizmetlerinde vatandaşların ve esnafımızın memnuniyeti her şeyin üstünde tutulmalı, hizmetler aksamamalıdır" dedi.



Yeni dönemde hizmetin ön plana çıkması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık siyasi partiler seçim tartışmalarını bırakıp hizmete odaklanmalı. İyi bir belediye yönetimi kaostan uzak, huzurlu ve refah bir kent ortamı oluşturulmalı. Halkın önemsediği konular üzerinde durulmalı. Her belediye, mutlaka şikayet hattı oluşturmalı ve gelen şikayetler kısa sürede çözüme kavuşturulmalı. Çünkü iyi bir belediyecilik, vatandaş ve bölge esnafı ile teması kesmeyip sürekli diyalog halinde kalarak sağlanabilir" dedi.



"Şehir planlamada vatandaş daha çok düşünülmeli"



Belediye yönetiminden öncelikli beklentilerini de dile getiren Palandöken, "Daha yaşanılabilir bir kent için özellikle büyük-küçük demeden kentlerin yeşil alanlara ve geniş meydanlara ihtiyacı var. Yeni dönemde otopark sorununa öncelik verilmeli. Yeni yapılan binalarda daire sayısına göre otopark alanları inşa edilmeli. Temiz bir hava, doğru işleyen bir trafik düzeni sağlanmalı. Kentsel dönüşümde vatandaşlarımız mağdur olmamalı. Toplu ulaşım sistemleri geliştirilmeli ve mevcut ulaşım sistemleri iyi şekilde işletilmeli. Öte yandan ulaşım sektöründe yer alan ve adeta kamusal hizmet sunan taksici, dolmuşçu ve halk otobüsçü esnafımıza haksız rekabet ortamı yaratan AVM ve büyük marketlere ait ücretsiz servislerinin esnaf gibi yolcu taşıması önlenmelidir. Halkımızın ve esnafımızın daha rahat, daha huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için çevre temizliğinin yanı sıra ilaçlama, aydınlatma hizmetleri için daha çok gayret göstermelidir" şeklinde konuştu.



"Esnaf ve sanatkarımızın ihtiyaçlarına cevap verilmeli"



Yeni belediye yönetimlerinde esnaf ve sanatkarın ihtiyaçlarına da cevap verilmesini isteyen Palandöken, "Esnafımız iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alırken yasal kuralların dışında başka taleplerle karşılaşmamalıdır. İmar, inşaat ve iskan işlemleri hızlı ve bürokratik formaliteden uzak bir şekilde vatandaşa sunulmalıdır. Esnaf ve sanatkarımızın işlettiği, yerel yönetimlere ait iş yerlerinin kira artış oranları devletin belirlediği enflasyon oranlarını geçmemelidir. Kamuya ait iş yerlerinde ise belediyeler esnafa öncülük tanımalıdır. AVM ve zincir marketler ile indirim marketlerinin açılışlarına izin verilirken yerel yönetimler emeği ve alın teri ile evine ekmek götürmek isteyen esnaf ve sanatkarları dikkate almalı ve onların haklarını koruyacak ve kollayacak şekilde karar vermelidir. Pazar alanları esnafın ihtiyacına uygun belirlenerek dizayn edilmeli ve vatandaşın daha kolay ulaşabileceği yerlere kurulmalıdır" diye konuştu. - ANKARA

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