Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Bakımı yapılmış servis araçları için yaş sınırı kaldırılmalı"
Son Dakika Güncel Palandöken: 'Bakımı yapılmış servis araçları için yaş sınırı kaldırılmalı'

Palandöken: "Bakımı yapılmış servis araçları için yaş sınırı kaldırılmalı"

2 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İçinde bulunduğumuz ve önümüzdeki yıl muayeneden geçmiş olma şartıyla, 12 yaşını doldurmuş olan servis araçları 1 Temmuz 2021'e kadar okul servisi hizmeti verebilecek.

Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İçinde bulunduğumuz ve önümüzdeki yıl muayeneden geçmiş olma şartıyla, 12 yaşını doldurmuş olan servis araçları 1 Temmuz 2021'e kadar okul servisi hizmeti verebilecek. Sürenin 2 yıl uzatılması olumlu fakat bakımları yapılmış, kilometresi düşük, muayeneden başarı ile geçmiş servis araçlarının sırf yaşı nedeniyle değiştirilme zorunluluğu da gözden geçirilmeli. Böyle araçlar değiştirildiğinde hem esnafımıza mali yük hem de ekonomimize zarar veren bir durum gerçekleşiyor" dedi.


12 yaşını dolduran servis araçlarıyla olumlu bir gelişme olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile içinde olduğumuz bu yıl ve önümüzdeki yıl itibariyle muayeneden geçmiş olmak kaydıyla, 12 yaşını doldurmuş ve dolduracak olan, yani 2007 ve 2008 model okul servis araçları, 1 Temmuz 2021'e kadar okul servisi olarak hizmet verebilecek. Bu olumlu bir gelişme. Çünkü ekonomik daralmanın yaşandığı dönemlerden geçerken okul servisçiliği yapan esnafımız araç yenileme yükünün altına giremiyordu. 2 yıl da olsa süre uzatımı esnafımızı bir nebze rahatlattı. Fakat bakımı yapılan, kilometresi bile düşük olan araçların yalnızca yaşı nedeniyle değiştirilmesi zorunluluğu da gözden geçirilmeli" diye konuştu.


"Eski araç değil, bakımsız araç tehlikeli"


Araçların düzenli bakımının her şeyden önemli olduğunu belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ise yaptığı açıklamada, "Aracın eskisinden değil, bakımsız olarak trafiğe çıkanından korkulmalı. Eğer bugün servis araçları TÜVTÜRK gibi önemli bir kurum tarafından yapılan muayeneden olumlu not alarak geçmesi önemlidir. Aracın muayenesinden sorun yok ise yaşın önemi o kadar önemi yok. Çünkü bir aracın kullanma süresi 20 yılla sınırlı iken 12 yaşında bu araçların ekonomik ömürlerini doldurmadan hurdaya ayırmak hem araç sahiplerinin ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük kayıptır. Yaşı geçmiş araç yoktur, bakımsız araç vardır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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