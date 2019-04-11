Palandöken Belediye Başkan Sunar, İlk Meclis Toplantısında Birlik Beraberlik Mesajı Verdi

Palandöken
Belediyesi, 31 Mart yerel seçimler sonrası Belediye Başkanını ve meclis üyelerini seçerek meclisteki ilk oturumunu gerçekleştirdi.
Palandöken Belediye Meclis salonunda gerçekleşen Nisan Ayı meclis toplantısı ilk oturumu tam kadroyla gerçekleşti. 31 meclis üyesinin katıldığı ve Meclis Başkanlığını Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar
'ın yaptığı ilk meclis toplantısında birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Gerçekleşen ilk toplantı, alınan yoklama ile başlayıp, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Meclis'e Başkanlık yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar açılış konuşması gerçekleştirdi. Sunar yaptığı konuşmada: "Bu meclis malum olduğu üzere bir yerel seçimi geride bıraktı. Seçilen arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum. Artık hizmet vaktidir. Bu meclis Palandöken İlçesinde yaşayan vatandaşlara hizmet için görev yapacaktır. Belediye meclisimizle, çalışanlarımızla örnek bir belediyecilik, örnek bir kardeşlik, örnek bir dayanışma sergileyeceğimize kanaatim tamdır. Bu hususta meclis üyelerimizin tamamının görüşünün de aynı doğrultuda olduğunu biliyorum. Bütün arkadaşlarımın çalışmalarımıza her zaman olumlu katkı sunacaklarını şimdiden umut ediyorum. Bizim niyetimiz Palandöken halkına hizmet etmek. Burada kurumlar arası işbirliğini her zaman ön sıraya koyacağız. Çatışmadan çalışacağız. Daha güzel bir ilçe için görev yapacağız" diye konuştu.
Başkan Muhammet Sunar'ın, yaptığı konuşmanın ardından, diğer gündem maddelerine geçildi ve gerekli komisyonlar oluşturularak, meclis üyeleri görevlendirildi. Buna göre isimleri belirlenen meclis üyeleri gerekli komisyonlarda görev yapacak. Ayrıca alınan karar ile her ay düzenlenmesi gereken toplantının günü ve saati, belirlendi. Palandöken Belediye Meclisi artık bundan böyle, her ayın ilk Pazartesi günü saat 14: 00'da toplantılarını düzenleyecek. - ERZURUM