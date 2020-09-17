Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnafı ziyaret ederek, maske dağıttı.

Sunar, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, ahilik kültürünün yalnızca esnafı değil, aynı zamanda millete ait bir edep ve terbiyeyi temsil ettiğini, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi, hoşgörüyü bünyesinde barındırdığını aktardı.

Eli açıklık anlamına gelen Ahiliğin, paylaşım, dayanışma ve birlik ilkelerini ifade ettiğini belirten Sunar, "Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ediyor, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum" dedi.