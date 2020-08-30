Palandöken Belediye Başkanı Sunar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sunar, mesajında, 26 Ağustos 1922'de işgalci Yunan birliklerine karşı başlatılan Büyük Taarruzun, savaş tarihinin en etkileyici stratejilerinden birini hazırlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandığını belirtti.

Her adımı ayrıntılı bir şekilde tasarlanan savaşın, şanlı tarihin altın halkalarından biri olduğunu aktaran Sunar, "İngiliz komutanın, 'Türkler burayı altı ayda geçemez' dediği bölge, 5 günde ele geçirilmiş ve dünya tarihine geçen, bir ulusun makus talihini sonsuza kadar değiştiren destansı bir zaferle son bulmuştur." ifadesini kullandı.

Sunar, aziz milletin kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp attığını ve bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zaferler, kararlı liderlerle elde edilebilir. Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde destansı zaferlere imza atan aziz milletimiz, bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni zaferlere imza atıyor. Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar bozuluyor, dünyaya ders veriliyor. Rabbim aziz milletimizi ve devletimizi ebediyen daim kılsın. Şanlı Zaferin 98. yıl dönümünü yürekten kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."