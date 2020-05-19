Palandöken Belediye Başkanı Sunar'dan Kadir Gecesi mesajı - Son Dakika

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Kadir Gecesi münasebetiyle mesaj yayımladı.

Sunar, mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin, insanlığın kurtuluşuna vesile olduğunu, milli birlik ve beraberliğin ilelebet devam etmesinin milletin müşterek duası olduğunu bildirdi.

Yer yüzünde insanlığın huzuru, barışı ve esenliği için gönderilen Kuran-ı Kerim'in bu gecede indirildiğini belirten Sunar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müminler olarak bu geceyi muhakkak en doğru şekilde ihya edeceğiz. Yolumuzu aydınlatan, önümüzü görmemizi sağlayan, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza düstur edinen müminler olarak, bu mübarek gecede tüm insanlığa tasallut olan Kovid-19 salgınından da kurtuluşumuza sebepler halk etmesini yüce Rabbimizden isteyeceğiz. İşimizde, evimizde, sözümüzde Kur'an ışığında mesafe alanlar olarak, bin aydan daha hayırlı olan bu gecede efendimizin, 'Kim ki Kadir Gecesi'nin sevabını Allah'tan umar ve inanarak ihya ederse geçmiş günahları affolur' müjdesine mazhar olmanın heyecanı içerisinde olacağız."